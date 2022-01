Vecino, addio all’Inter? Per lui è derby di Siviglia…

Il centrocampista cerca maggiore spazio

Sirene spagnole per Matias Vecino. Direttamente dall'Andalusia potrebbe andare in scena un vero e proprio derby di mercato per il centrocampista dell'Inter. Secondo Estadio Deportivo l'uruguaiano è un vecchio pallino di Monchi e del Siviglia, che lo seguì particolarmente nella finestra invernale della stagione 2019/20, poco prima dello scoppio della pandemia di coronavirus. Ad oggi, il giocatore non ha trovato molto spazio nelle rotazioni di mister Simone Inzaghi e starebbe prendendo in considerazione l'addio.