Vecino può lasciare l’Inter: spunta una pretendente dalla Premier

Dopo due stagioni da protagonista, Matias Vecino si avvicina all’addio all’Inter. Il centrocampista uruguaiano è finito ai margini del progetto tecnico di Antonio Conte che gli preferisce giocatori con caratteristiche diverse. Così Vecino sta cercando una nuova squadra in cui rilanciarsi. Nei giorni scorsi si era parlato di un sondaggio del Manchester United. Secondo quanto riportato dal Sun, ora in pole position per il giocatore ci sarebbe l’Everton. Carlo Ancelotti, infatti, spinge per avere il giocatore nel suo centrocampo. Le prossime ore saranno decisive per la trattativa.