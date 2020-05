Veloso, fumata bianca per il rinnovo: Juric avrà il suo perno ancora una stagione

Miguel Veloso al Verona ancora per una stagione. Fumata bianca definitiva tra le parti per il rinnovo del centrocampista. L’asso cruciale del reparto di mezzo della squadra di Juric avrebbe trovato l’accordo per rimanere in gialloblù.

Secondo quanto afferma il Corriere di Verona, Veloso rimarrà al Bentegodi un’altra stagione. Dopo le sei stagioni in Italia in Serie A con le maglie di Genoa e, appunto dell’Hellas, il centrocampista ha concordato di restare fino al 2021 e l’opzione di prolungare anche per un’altra annata. Juric avrà dunque a disposizione il suo titolarissimo ancora almeno per un anno. In stagione il classe 1986 ha totalizzato 21 presenze e 2 gol.