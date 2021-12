Venezia, c’è il sì del calciatore del Bayern Cuisance

Battuta la concorrenza del CSKA Mosca

Il centrocampista del Bayern Mickael Cuisance ha scelto di trasferirsi al Venezia e non al CSKA. Il 22enne francese è già arrivato nella città lagunare per sottoporsi alle visite mediche. Le parti stanno attualmente concordando i dettagli finali dell'accordo. Il Venezia pagherà per il passaggio del centrocampista 3-4 milioni di euro al Bayern. Il calciatore ha giocato pochissimo con la maglia dei campioni di Germania e vuole riscattarsi in Serie A. Centrocampista centrale di buone qualità tecniche, tanto che è stato più volte impiegato anche da trequartista, Cuisance ha fatto benissimo a inizio carriera da giovanissimo al Borussia Monchengladbach. Nel 2019 il trasferimento al Bayern Monaco e successivamente, un anno più tardi, il prestito all’Olympique Marsiglia dove però non ha brillato. In questi primi sei mesi di stagione al Bayern è stato impiegato solo una volta, per 12 minuti, in Bundesliga e una volta in Coppa di Germania, gara dove è andato anche a segno. Un buon rinforzo per il tecnico del Venezia Paolo Zanetti.