Venezia, per l’attacco l’obiettivo è Niang

Tanti i nomi accostati al Venezia in questa sessione di calciomercato. Spunta a sorpresa anche quello dell'ex attaccante del Milan

Il Venezia neopromosso in Serie A, dopo 19 anni, vuole fare le cose in grande. Il traguardo dichiarato dei lagunari è la salvezza e la società guidata da Duncan Niederauer vuole assicurarsi calciatori di esperienza, che conoscono bene la Serie A .

ATTACCANTE - Tra i papabili attaccanti, accostati al Venezia , negli ultimi tempi è spuntato prepotentemente il nome di M'Baye Niang, ex tra l'altro di Milan e Torino . Nell'ultima stagione l'attaccante francese non ha brillato e tra Rennes e Al-Ahli ha collezionato solamente un gol.

VENEZIA - La piazza lagunare potrebbe essere perfetta per lui, conosce già il calcio italiano e avrebbe l'occasione a 27 anni di potersi nuovamente rilanciare in un campionato importante come quello Italiano. Da capire se l'operazione possa essere fattibile (si parla di una proposta al Rennes, in prestito con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni), ma ci sono da decifrare anche le intenzioni dell'ex Milan. Infatti il centravanti francese non ha ancora deciso la sua nuova destinazione.