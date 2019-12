Veretout-Napoli, l’agente: “Con Gattuso subito affare possibile”

Jordan Veretout si sta confermando su alti livelli anche alla Roma. Dopo aver sorpreso gli addetti ai lavori con un’annata da protagonista alla Fiorentina, il centrocampista non ha smesso di impressionare positivamente anche con la maglia giallorossa. Eppure il francese avrebbe potuto far parte della rosa del Napoli. Ne è convinto il suo agente, Mario Giuffredi, che ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha svelato un clamoroso retroscena: “Quando lo stavo prendendo in procura andai in Francia, chiamai Gattuso e lui mi consigliò di prenderlo subito. Lo voleva anche al Milan, è un calciatore importante per l’allenatore azzurro. Se ci fosse stato Gattuso al Napoli già in estate, credo che sarebbe arrivato in azzurro”.