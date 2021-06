Verona, c’è Di Francesco per il dopo Juric

Di Francesco è pronto a raccogliere l’eredità per il dopo Juric a Verona

Panchine girevoli per i club di Serie A. In molti stanno optando per il cambio del proprio condottiero, basti pensare alla Juventus con Allegri, l’Inter con Inzaghi, in Napoli con Spalletti, la Fiorentina con Gattuso. Oppure ancora, il Torino che ha strappato Juric dall’Hellas Verona, che a sua volta si sta cautelando tracciando il nuovo corso.