Verona, movimenti in attacco: Stepinski in uscita, ecco il sostituto

Cambiare pelle per continuare a stupire. Questo sembra essere il piano dell’Hellas Verona. La formazione scaligera, infatti, potrebbe salutare Mariusz Stepinski. L’attaccante polacco, in forza ai gialloblu dalla scorsa stagione, pare destinato a lasciare la squadra di Ivan Juric per accasarsi altrove, in cerca di maggiore spazio. Il bomber classe 1995, infatti, è stato poco utilizzato nell’ultima annata. Al suo posto il Verona starebbe pensando di tesserare l’attaccante del Brescia Alfredo Donnarumma. Lo riporta “L’Arena”.