Verona, serve un top player per l’attacco: il sogno è Boateng

E’ stato uno delle grandi sorprese dell’ultima stagione. L’Hellas Verona di Ivan Juric ha stupito tutti per il suo gioco aggressivo e spregiudicato, cercando la via del gol continuamente. Il compito difficile viene ora per i veneti, chiamati a ripetersi dopo l’exploit dell’annata da poco conclusa. Sarà importante azzeccare gli acquisti sul mercato, anche per compensare partenze di un certo spessore, come quella di Giampaolo Pazzini in attacco.

SOGNO

Proprio per sostituire il “Pazzo”, il Verona avrebbe pensato a un altro profilo esperto: si tratta di Kevin-Prince Boateng. Il giocatore potrebbe lasciare la Fiorentina. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe un colpo davvero sensazionale, ma con un grosso rebus al momento: le richieste dell’attaccante per l’ingaggio non si troverebbero d’accordo con l’idea dell’Hellas.