Verona, Setti ha un amico in più per il sì di Ribery

Il francese potrebbe dire sì all'Hellas

Il Verona vuole prendere lo svincolato Franck Ribery, che dopo l'esperienza finita a Firenze resta in attesa di una squadra. Mister Di Francesco troverebbe sicuramente un combattente che porta esperienza, classe, carisma L'ex Bayern ha ricevuto proposte dall’Arabia, c’è stato l’interessamento forte del Fatih Karagumruk, club turco, ma vorrebbe restare in Italia e Verona potrebbe essere anche una bella opportunità per tornare spesso nella sua Monaco di Baviera. Il suo grande amico Luca Toni, con cui ha composto una coppia sensazionale al Bayern Monaco, gli ha consigliato di andare all'Hellas sua ex squadra nel 2014-2015 dove è stato capocannoniere della A sulla soglia dei trentotto anni. La stessa età che ha ora Ribery che potrebbe dire sì nelle prossime ore al presidente Maurizio Setti. L'ostacolo più grande è l'ingaggio visto che a Firenze il francese guadagnava 4 milioni all'anno.