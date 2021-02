Verratti spera: “Mi piacerebbe giocare con Messi. Guarderei lui e Neymar all’opera”

Il Paris Saint-Germain continua il suo pressing asfissiante. L’obiettivo è convincere Leo Messi ad accettare la sua corte, lasciando così il Barcellona. L’ipotesi è davvero stuzzicante e c’è chi, come il giornale francese L’Equipe, già vede la Pulce argentina indossare la maglia della squadra della capitale. Ma il sogno non è affatto semplice da realizzare.

SPERANZA

Sognare, però, non costa nulla. Al massimo può far innervosire il povero Ronald Koeman, se c’è chi dichiara apertamente di volere Messi con sé, come nel caso di Angel Di Maria. Dopo la stoccata dell’argentino, anche Marco Verratti ha provato a convincere Messi ai microfoni di Canal +: “Certamente mi piacerebbe giocare con Messi. Darei la palla a lui e Neymar e resterei dietro a guardare un po’. Sarebbe meraviglioso averlo in squadra, un qualcosa in più che il calcio mi darebbe”.