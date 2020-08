Vertonghen, che battaglia per portarlo in Italia: il difensore si è già innamorato di un club

È stato un pilastro del Tottenham negli ultimi anni, ha collezionato qualificazioni in Champions, presenze con il suo Belgio, è inevitabilmente uno dei difensori migliori del campionato inglese. Adesso, Vertonghen è deciso ad aprire un nuovo capitolo della sua vita e le possibilità che lo faccia in Italia non sono poi così basse.

LA TENTAZIONE VIOLA

La Fiorentina ci pensa da ormai diverso tempo, Vertonghen è quel nome di esperienza che Commisso vuole consegnare a Iachini per rinforzare la difesa. Nelle scorse settimane si era interessata anche la Roma, anche se l’interesse è sembrato più marginale rispetto a quello viola. I gigliati vorrebbero portare un calciatore di livello per aumentare subito il livello di esperienza e di qualità per andare a caccia dell’obiettivo Europa. Nelle ultime ore sembra esserci stata un’apertura da parte del centrale belga, che sembra attratto dall’idea italiana ed è rimasto impressionato da Firenze.

LA CONCORRENZA

Secondo alcune fonti belghe nelle scorse settimane l’agente di Vertonghen avrebbe avuto dei contatti con Inter e Roma, senza comunque approfondire i discorsi. Adesso sembra essere entrato in gioco anche il Napoli, specie se Koulibaly dovesse davvero salutare per prendere la direzione di Manchester. Ad ora, le possibilità di vedere Vertonghen in Italia sono molto alte, con la il mirino particolarmente puntato sulla Fiorentina, un po’ più avanti rispetto alle altre pretendenti al calciatore.