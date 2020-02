Vertonghen, l’agente: “Futuro? Non escludiamo nulla…”

Ancora tutto da decifrare il futuro di Jan Vertonghen. Il difensore belga, al termine della stagione, vedrà scadere il proprio contratto con il Tottenham e, su di lui, hanno messo gli occhi diversi club, tra cui Juventus e Inter. Del giocatore, a Het Laatste Nieuws, ha parlato il suo agente Tom De Sul.

FUTURO – “Al momento non abbiamo alcun accordo, ma non escludiamo nulla. Su Jan c’è molto interesse da parte di diverse squadre, ma anche il Tottenham rimane un’opzione interessante. Lui si trova molto bene a Londra e ha molto rispetto per gli Spurs, così come loro lo hanno per noi. Dopo otto anni è normale che ci sia un forte legame. Vuole ancora ottenere buoni risultati con il Tottenham, vuole qualificarsi per l’Europa League o la Champions e vincere la Coppa d’Inghilterra. E’ ancora ambizioso, malgrado abbia 32 anni. Vuole giocare ai massimi livelli il più a lungo possibile”.

