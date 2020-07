Vertonghen tra Premier League e Serie A: “Futuro? Ho un’idea in testa ma…”

Jan Vertonghen è pronto per un’altra avventura: da capire se sarà ancora in Premier League o altrove. Il difensore del Tottenham ha salutato nelle scorse ore gli Spurs dove ha vissuto tanti anni da protagonista. Adesso il belga si appresta a cambiare aria e tra le possibili destinazioni ci sarebbe anche l’Italia. Intervistato da talkSport, il centrale non si è sbilanciato anche se ha ammesso di avere già un’idea in mente.

Vertonghen: presto la decisione sul futuro

“La mia prossima squadra? La conoscerete quanto prima”. Questa la risposta di Vertonghen che ammette di essere vicino ad una decisione. “Sto valutando le opzioni, cercando di fare la scelta migliore. Ora la finestra trasferimenti è più lunga rispetto all’anno scorso e quindi mi sto prendendo il giusto tempo per scegliere. Se il mio futuro sarà ancora in Inghilterra? Dipende dalle opzioni. Ho qualcosa nella mia testa, vedremo…”. Il giocatore è da tempo accostato ad alcuni club di Premier League ma anche a società italiane come Inter, Roma e Fiorentina. Di recente anche al Napoli in caso di eventuale partenza di uno dei centrali azzurri.

