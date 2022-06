Vicenza, dopo Baldini e Greco in arrivo altri due ex Catania

Un Vicenza che sta prendendo i migliori calciatori del club fallito a dicembre scorso

E' un Vicenza sempre più rossazzurro, i colori del Catania, quello che sta nascendo in vista della prossima stagione. In effetti dopo l'arrivo del tecnico, Francesco Baldini che ha lasciato la panchina etnea il giorno dopo l'esclusione dal campionato di Serie C dei rossazzurri, è arrivato nella casa della LR, il centrocampista Freddi Greco. Ma siccome non c'è due senza tre ecco che un altro ex calciatore del Catania è pronto a indossare la maglia biancorossa: si tratta di Simone Russini, ala che ama lo scatto e la velocità. Ma in rampa di lancio per Vicenza c'è anche il regista Riccardo Cataldi che Baldini ha lanciato alle pendici dell'Etna la stagione scorsa. Il Vicenza retrocesso in Serie C dopo aver perso lo spareggio playout contro il Cosenza, spera nel ripescaggio visto che la Reggina rischia di non potersi iscrivere al prossimo campionato di Serie B per problemi economici.