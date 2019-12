Vidal all’Inter, c’è fiducia e… anche la data del ‘sì’

Questione di tempo, questione di giorni: Arturo Vidal è sempre più vicino all’Inter. Il centrocampista del Barcellona potrebbe essere il primo rinforzo per la rosa di Antonio Conte. Dopo la rottura con i blaugrana, ecco l’affondo nerazzurro con il rilancio economico nell’offerta agli spagnoli.

La societeà italiana vuole chiudere e, stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, ci potrebbe anche essere già una data. Dall’8 gennaio al 12 ogni giorno sarà buono. In quel periodo, infatti, il Barcellona giocherà la Supercoppa di Spagna a Gedda, in Arabia Saudita, e difficilmente i blaugrana rinunceranno a Vidal prima. Ma subito dopo la partita, l’Inter avrà con ogni probabilità il via libera.

OFFERTA INTER PER VIDAL: LE CIFRE