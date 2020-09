Vidal all’Inter, ci siamo: c’è la data per vederlo a Milano

Il ritorno di Arturo Vidal in Italia sembra sempre più vicino. Il cileno arriverà probabilmente domenica sera e lunedì potrebbe diventare un nuovo calciatore dell’Inter. L’addio di Godin dai nerazzurri sblocca l’acquisto del cileno, che nei prossimi giorni diventerà a tutti gli effetti un nuovo membro della rosa a disposizione di Antonio Conte.

Vidal all’Inter: tutto fatto

Secondo quanto riporta Goal, che cita varie fonti italiane, lunedì sarà finalmente il giorno di Arturo Vidal in maglia nerazzurra. Il cileno sosterrà le visite mediche e diventerà finalmente un nuovo giocatore dell’Inter, al termine di una lunga trattativa durata diversi mesi. A sbloccare l’affare con il Barcellona è stato l’addio di Diego Godin ai nerazzurri che avverrà in queste ore. Per il difensore c’è il Cagliari.

La partenza dell’uruguaiano dà un po’ di respiro alle casse delle club che può finalmente affondare il colpo per Vidal. Per il centrocampista pronto un accordo biennale, con opzione per il terzo. L’Inter potrebbe anche pagare indennizzo inferiore ad un milione di euro al club blaugrana per mettere finalmente la parola fine alla trattariva. Lunedì, quindi, dovrebbe essere il giorno di visite e firma.

