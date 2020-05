Vidal, il suo futuro svelato sui social? L’indizio su… Instagram

Arturo Vidal in MLS. Sembra poter essere questo il futuro del centrocampista del Barcellona corteggiatissimo anche dall’Inter. Il cileno ha, forse, esagerato, mostrando una stories su Instagram molto azzardata in cui, attraverso un sondaggio, sembra dare indizi sulla sua intenzione di andare… all’Inter Miami.

Sarebbe bastato un sondaggio di Telemundo Deportes sbadatamente condiviso dallo stesso Vidal sul suo profilo social. Pochi istanti, perché la stories è stata immediatamente cancellata, ma sufficienti affinché questa non sfuggisse ai fan molto attenti in queste cose. Il cileno avrebbe ricevuto la corte del club di Beckham sempre alla ricerca di una stella per rinforzare la sua nuova squadra del campionato americano. Vedremo se la gaffe di Vidal porterà qualche risvolto o se verrà data una spiegazione plausibile…