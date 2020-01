Vidal-Inter, agente in Italia ma la stampa spagnola non ha dubbi: “Resta qui…”

Arturo Vidal resta l’oggetto del desiderio dell’Inter di Antonio Conte. Il centrocampista del Barcellona è corteggiato dai nerazzurri ma, allo stesso tempo, sembra essere diventato molto prezioso anche per i blaugrana.

Il tentativo di rottura con il club sembra essere stato azzerato con il cileno protagonista dell’ultima gara di campionato dei suoi. E se i rumors continuano e danno il suo agente in Italia per chiarire la situazione con l’Inter, dalla Spagna non hanno dubbi e parlano di un Vidal incedibile. Il Barcellona, stando a quanto riporta Sport, sarebbe stato molto chiaro col giocatore: “Resti qui”. Questo il titolo scelto dalla prima pagina del periodico spagnolo.