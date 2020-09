Vidal-Inter, ci siamo: il retroscena nella notte col Barcellona

Arturo Vidal pronto a dire sì all’Inter. Il centrocampista del Barcellona si sarebbe liberato dal proprio contratto con i blaugrana e sarebbe prossimo al passaggio in nerazzurro dove ritroverà Antonio Conte, già avuto ai tempi della Juventus.

Vidal-Inter: il cileno si libera dal Barcellona

Come rivelato da SportMediaset, nella notte l’entourage del cileno avrebbe trovato l’accordo con i catalani per la risoluzione del contratto. Un passaggio chiave per il trasferimento di Vidal che sarebbe dunque ancora più vicino all’Inter. Il giocatore potrebbe arrivare a Milano già nelle prossime ore per sottoporsi alle visite mediche. Dopo tutti i controlli di rito, il centrocampista potrà mettere nero su bianco la sua firma sul contratto che lo legherà al club nerazzurro. Il matrimonio tra Vidal e l’Inter si farà. Molto presto…

