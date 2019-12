Vidal-Inter, passi in avanti: c’è l’offerta per il cileno

Arturo Vidal corteggiatissimo dall’Inter. Nessuna novità a tal proposito, ma questa volta pare che la società nerazzurra sia passata ai fatti. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, il club italiano si sarebbe mosso per il cileno del Barcellona presentando un’offerta ufficiale precisa ai blaugrana.

Sarebbero 12, i milioni offerti dall’Inter per portare Vidal a Milano già a gennaio. La richiesta dei catalani, però, è quasi il doppio, 25 milioni. In ogni caso le parti continueranno a parlare con il giocatore che non si è sbilanciato troppo sul proprio futuro. In questa stagione, il centrocampista ex Juventus e Bayern Monaco ha collezionato 19 presenze e 5 reti.

LE PAROLE DI VIDAL SUL FUTURO