Vidal, la mossa per andare subito all’Inter

Arturo Vidal ormai ad un passo dall’Inter. Il cileno del Barcellona sta per dire addio ai catalani e il suo approdo in nerazzurro è ormai una questione di dettaglio. Il centrocampista potrebbe essere già in queste ore a Milan per firmare l’accordo con i nerazzurri. Stando a quanto si apprende, sarebbe stato lo stesso centrocampista a muoversi in prima persona per velocizzare il tutto.

Vidal: la mossa per andare all’Inter

Secondo quanto afferma Tuttosport, Vidal e Conte potrebbero presto riabbracciarsi. Questione di ore o al massimo di pochi giorni. A sbloccare il tutto sarebbe stata la rinuncia del giocatore all’ultimo anno di stipendio a Barcellona, circa 6,5 milioni di euro dando l’ok a ricevere in cambio i bonus relativi ai successi delle ultime stagioni. Mancano ancora alcuni dettagli ma l’affare andrà prestissimo in porto. La formula dovrebbe essere molto simile a quella che ha visto Rakitic passare al siviglia.

