Vidal, l’indiscrezione: ha ricevuto pressioni per restare al Barcellona da… Bartomeu

Arturo Vidal sempre più lontano dall’Inter. Dalla Spagna sono convinti che il cileno abbia ricevuto ‘le giuste pressioni’ per rimanere al Barcellona. Il centrocampista, volato con la squadra in Arabia Saudita per la Supercoppa spagnola, sarebbe stato avvicinato dal presidente Josep Maria Bartomeu con il quale avrebbe avuto una breve conversazione.

Secondo il Tu diràs, programma di RAC1, il cileno sarebbe stato impegnato in alcuni discorsi importanti con i senatori dello spogliatoio e dallo stesso numero uno blaugrana al fine di riconsiderare la sua posizione all’interno del club. Vidal, che attende sviluppi da parte dell’Inter, potrebbe a questo punto rimanere in Catalogna. Senza nessuna accelerata da parte dei nerazzurri, le ‘pressioni’ blaugrana potrebbero avere la meglio.