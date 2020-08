Vidal, nuova pista per il futuro: il Psg avrebbe contattato il suo entourage

Arturo Vidal è nella lista dei desideri del Paris Saint-Germain. Stando a quanto si apprende dal quotidiano La Cuarta, i francesi avrebbero già preso contatto con l’ambiente del calciatore del Barcellona per ipotizzare un trasferimento in vista della prossima stagione.

Vidal: addio al Barcellona

Sono ore bollenti in casa Barcellona. Non solo per il futuro del tecnico Setien, ormai prossimo all’addio, ma anche per diversi calciatori blaugrana che sarebbero finiti nella lista dei partenti. Tra questi anche Arturo Vidal non centrale nel progetto blaugrana. Secondo La Cuarta, il centrocampista cileno sarebbe finito nel mirino del Psg che avrebbe già preso contatti con persone vicine al calciatore per sondare il terreno in vista del futuro. Da capire quale sarà la “ricostruzione” blaugrana e se il centrocampista, appunto, rientrerà nei piani del club. Vidal ha un contratto in corso con il Barcellona, ​​ma ci sono diversi club che hanno chiesto informazioni su di lui tra cui anche l’Inter in Italia. In ogni caso il Psg aspetterà la fine della Champions League per muoversi in maniera più seria su di lui.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE