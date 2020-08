Vieira prova a convincere Messi: “Vieni al Nizza, migliorerebbe la tua vita”

Il caso del possibile divorzio tra Leo Messi e il Barcellona ha ormai infiammato la fantasia di tutti, tifosi e addetti ai lavori. E inevitabilmente anche i vari direttori sportivi e allenatori sono coinvolti. C’è chi prova a prenderla con ironia, come capitato a Patrick Vieira. L’ex Arsenal e Inter ha replicato a modo suo in conferenza stampa a chi gli chiedeva se avrebbe visto bene Messi al Nizza: “Dopo il Barcellona, ​sarebbe una naturale progressione per lui… in termini di qualità della vita”. Chissà cosa ne penserà il buon Leo…