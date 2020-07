Villarreal sconfitto dalla Real Sociedad: esultano Siviglia e… Milan

Niente da fare per il Villarreal. Il “Sottomarino giallo” manca l’accesso alla Champions League. La formazione castigliana cade contro la Real Sociedad per 2-1 in casa. La rete nel finale di Santi Cazorla non basta a evitare la sconfitta, date le reti di Willian José e Diego Llorente. Con due giornate ancora da disputare, i nove punti di ritardo dal quarto posto risultano troppi per poter essere recuperati e tagliano fuori dai giochi la squadra allenata da Javier Calleja.

FESTA

Per un club deluso ce ne sono due che festeggiano a distanza e per motivi diversi. Il Siviglia può gioire perché la sconfitta del Villarreal consegna agli andalusi la matematica certezza del pass alla prossima Champions League. Il Milan, invece, gongola perché l’accesso alla massima manifestazione europea del Siviglia costringerà la società di Monchi ad acquistare definitivamente Suso, come da accordi, spendendo 20 milioni che faranno comodo alle finanze rossonere.