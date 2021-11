Vinicius, follie da Parigi: 17 milioni all’anno dal Psg per il dopo Mbappé

Battaglia a colpi di milioni sul mercato tra Blancos e parigini

Come riportato anche da Sport, infatti, il Paris Saint-Germain ha scelto il post Kylian Mbappé e lo ha individuato in Vinicius Junior. I parigini avrebbero intenzione di offrire un ricchissimo contratto al brasiliano. Si parla di circa diciassette milioni l'anno per sostituire il fenomeno francese che è sempre più vicino proprio ai Blancos. Il tesoretto per Leonardo arriverebbe proprio dalla cessione di Mbappé che libererebbe un ingente somma a salario dando modo di arrivare a tale proposa per l'attuale fuoriclasse del club madrileno.