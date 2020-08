Viviano riparte dalla Turchia: tutto fatto col Fatih Karagümrük

Emiliano Viviano è pronto ad una nuova avventura. Dopo l’esperienza alla Spal, il portiere giocherà in Turchia con il Fatih Karagümrük, club neopromosso nella massima serie. Secondo quanto riporta Goal che cita TRTSpor, l’estremo difensore è già in Turchia per la firma.

Viviano, nuova esperienza al Fatih Karagümrük

Dopo aver concluso la sua esperienza con la Spal, Viviano era svincolato e in cerca di una squadra. Il portiere era entrato anche nel mirino dell’Inter quando si era infortunato Handanovic ma alla fine l’operazione non si era conclusa. Adesso, dopo diversi mesi, il calciatore anche ex di Sampdoria e Sporting Lisbona sta per dare inizio ad una nuova esperienza in Turchia tra le fila del Fatih Karagümrük. In queste ore si attende la firma che lo legherà ufficialmente alla squadra che è appena stata promossa nel massimo campionato dopo ben 36 anni.

