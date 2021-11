Vlahovic, due big di Premier League sfidano la Juventus

L'attaccante della Fiorentina corteggiatissimo sul mercato

Non rinnoverà il suo contratto con la Fiorentina e dunque Dusan Vlahovic non può che essere uno dei pezzi pregiati del prossimo calciomercato. Il centravanti serbo piace a diversi top club, tra Serie A e soprattutto Premier League.

Infatti, se il nome del calciatore della Viola è da tempo associato alla Juventus in chiave futura, non è da escludere anche la pista straniera che, nelle ultime ore, si sarebbe fatta la più plausibile. Infatti, non solo il Manchester City di Guardiola starebbe osservando le sue prestazioni, ma adesso anche il Tottenham che vedrebbe in Vlahovic l'erede perfetto di Harry Kane.