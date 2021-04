Vlahovic trafigge la Juve, Paratici prepara la strategia sul mercato

Vlahovic segna contro la Juventus, Paratici prende nota: le ultime

Non per forza i classe 2000 più forti sono da ricercare al di fuori dei nostri confini, come Haaland, Foden o Vinicius. Perché in Serie A cresce e segna DusanVlahovic, anche con una certa sfrontatezza. Vedere il cucchiaio su rigore contro la Juventus per credere. L’attaccante della Fiorentina ha già raggiunto quota 17 gol in 32 partite di campionato, attirando l’attenzione proprio del club bianconero, con Paratici che lo ha inserito nella sua short list per rinforzare il reparto offensivo.