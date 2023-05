Vlahovic, vuole lasciare la Juventus. Ecco dove potrebbe andare

Secondo quanto riportato da Goal.com, Vlahovic avrebbe intenzione di lasciare la Juventus al termine della stagione. Protagonista di un'annata altalenante, colma di alti e bassi cui lo stesso calciatore ha dovuto far fronte, Dusan vorrebbe aprire un nuovo capitolo della sua carriera. Lasciandosi alle spalle quello bianconero, il serbo avrebbe rifiutato le avance di Bayern Monaco e Real Madrid per coronare il sogno di giocare in Premier League. Secondo la fonte, il centravanti è convinto che il campionato inglese sia perfetto per quelle che sono le sue caratteristiche e sarebbe pronto ad accogliere il trasferimento all'Arsenal. Per il momento si tratterebbe solo di un'idea, maggiori novità arriveranno in estate. In stagione, Dusan Vlahovic ha finora disputato 38 partite, collezionando 13 gol e 4 assist. Un bottino deludente, troppo amaro, per un calciatore dalle elevate prospettive di crescita del suo calibro.