Wanda Nara fa sognare su Instagram, ma stavolta per il futuro di Icardi: volerà al Boca?

Domani è l’ultimo giorno di calciomercato e la situazione di Mauro Icardi non viene sbrigliata, anche perché di trattative con determinati club non ce ne sono. L’attaccante, in comune accordo con la moglie-agente Wanda Nara, ha sempre detto di voler restare in nerazzurro. Ma, nel pomeriggio di oggi, una storia di Instagram di Wanda ha fatto sognare… i tifosi del Boca Juniors: infatti, ha pubblicato un augurio di buon compleanno a Lisandro Lopez, ex Inter e amico della coppia, oggi difensore degli Xeneizes. Il messaggio è molto chiaro: “Buon compleanno amico, ti vogliamo bene molto. Ci vediamo presto”, con tanto di emoji con cuore blu al fianco di quello giallo. Spesso, a dir la verità quasi sempre, si tratta di post del tutto innocui, ma dalla coppia Wanda Nara-Icardi ci si può sempre aspettare di tutto tramite i social, anche messaggi “nascosti” come questo…