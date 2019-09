Wanda Nara festeggia: “Molto felice di essere a Parigi”

La telenovela estiva si conclude in extremis. Mauro Icardi saluta, per il momento, l’Inter e si accasa al Paris Saint-Germain con la formula del prestito, anche se i francesi potrebbero acquistare definitivamente il calciatore nella prossima stagione. La moglie-agente del calciatore argentino, Wanda Nara, esulta per la fine della trattativa. E sui social lancia una frecciata all’Inter: “Molto felice di essere a Parigi! Grazie PSG”. Un messaggio che sancisce l’inizio dell’avventura di Icardi al PSG.