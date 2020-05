Wanda Nara, messaggio social sul… futuro di Icardi: c’è l’indizio

Wanda Nara e il futuro di Mauro Icardi: arrivano novità. L’attaccante argentino di proprietà dell’Inter attende di sapere se il Paris Saint-Germain lo riscatterà e a quali cifre. Il bomber ha trascorso la stagione a Parigi diventando campione di Francia e mettendosi in mostra con gol e prestazioni decisamente positive.

La moglie, nonché agente, ha mandato un indizio che potrebbe essere letto come una conferma che Icardi stia per trasferirsi definitivamente a Parigi: “Ho fatto un buon lavoro… Ora attendo buone notizie… Top Level coming soon, au revoir“, ha scritto la bella Wanda su Instagram. Ed è proprio il finale, in lingua francese a far capire come l’ex capitano dell’Inter sembra essere destinato ancora alla Ligue 1. Si aspettano ulteriori dettagli e, magari, anche l’annuncio delle due società.