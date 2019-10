Wanda Nara rivela: “C’era la possibilità di portare Icardi al Milan, ma…”

Torna a parlare Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi. La showgirl, ospite fisso a Tiki Taka, ha rivelato un particolare retroscena di mercato riguardante il bomber argentino e il suo addio, seppur in prestito, nello scorso mercato.

Sul centravanti diversi i rumors di mercato. Dal Napoli alla Juventus, passando per il Psg ma anche…il Milan. Wanda Nara ha confermato tutto: “C’era la possibilità di portare Mauro al Milan. Personalmente sarebbe stata più comoda una scelta come questa, restando a Milano, ma una squadra come il Psg è stata la migliore decisione per la sua carriera, decisamente. Andare in Francia era la scelta più difficile per me. Ma così è stato meglio per la carriera di Mauro”.