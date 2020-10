Welbeck ci riprova: l’ex Manchester United e Arsenal riparte dal Brighton

Danny Welbeck ci riprova, per l’attaccante inglese arriva una nuova occasione, l’ex calciatore del Manchester United giocherà nel Brighton dopo l’ultima stagione passata al Watford, poi retrocesso in Championship. A Vicarage Road l’attaccante inglese ha collezionato 18 presenze e due reti.

WELBECK RIPARTE DAL BRIGHTON

Il Brighton ha ingaggiato l’ex attaccante del Manchester United e dell’Arsenal con un contratto di un anno. L’ex giovane speranza del calcio inglese, ormai trentenne, venne lanciato dai Red Devils nel lontano 2008, per poi passare al Sunderland, prima di rientrare nuovamente a Manchester, dove in 90 presenze ha realizzato 20 reti. Welbeck, che vanta anche 42 presenze con l’Inghilterra e 16 gol in nazionale, era nella lista degli svincolati dopo la risoluzione del suo contratto con il Watford lo scorso 6 ottobre.