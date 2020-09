Wijnaldum verso l’addio al Liverpool? Incontro con Klopp decisivo

Ogni vittoria ha un suo costo in termini di energie fisiche e nervose. Non è un caso se molte formazioni, dopo aver conseguito una vittoria importante si lanciano in campagne acquisti dispendiose. In casa Liverpool si riflette sulle prossime mosse da fare sul mercato dopo aver conquistato in due anni Champions e Premier League. Uno dei rebus è Georginio Wijnaldum.

PARTENZA O CONFERMA?

Il centrocampista olandese, infatti, è tentato dal Barcellona, dove troverebbe l’ex CT olandese Ronald Koeman. Tuttavia deve ancora valutare quali sarebbero le garanzie offerte dal Liverpool. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, a breve dovrebbe esserci un vertice con Jurgen Klopp per definire il suo futuro.

