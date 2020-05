Willian, da Londra a… Londra: via dal Chelsea ma resta in città

Ha sempre ammesso di trovarsi bene in città per cui Willian non avrebbe problemi a dire addio al Chelsea per… restare a Londra.

Il calciatore brasiliano è senza dubbio tra i più chiacchierati in ottica mercato e dopo essere stato accostato anche alla Juventus, pare che una nuova pista possibile sia quella legata al Tottenham. Stando al Daily Mail, infatti, Willian potrebbe non rinnovare il proprio contratto con i blues ma restare comunque a Londra, spostandosi in casa Spurs. Anche di recente lo stesso classe 1988 aveva aperto a questa possibilità confidando di essere in ottimi rapporti col mister del Tottenham José Mourinho.