Willian, il retroscena: “Cercato dal Barcellona, ma al Chelsea…”

Aveva parlato poche settimane fa riguardo al proprio futuro, adesso Willian, esterno brasiliano del Chelsea, è tornato, invece, su un episodio passato. Un vero e proprio retroscena di mercato che lo ha visto coinvolto circa un anno fa.

Parlando a Saudade, uno speciale di DAZN dedicato ai calciatori brasiliani, il classe ’88 dei blues ha rivelato di essere stato corteggiato dal Barcellona nell’estate 2018 ma che il Chelsea ha rifiutato ogni offerta.

NULLA DI FATTO – “L’unica vera offerta concreta che ho avuto per andare via dal Chelsea è stata quella del Barcellona. Mi hanno cercato nell’estate 2018, dopo il Mondiale. Ma l’offerta è stata respinta“, ha raccontato Willian. “Quella è stata l’unica vera occasione in cui ho dovuto parlare veramente con la mia famiglia. Ma qui a Londra stiamo bene ed è stato uno dei motivi per cui sono rimasto”.

IN BRASILE – E ancora sul proprio futuro: “Se dovessi tornare in Brasile andrei al Corinthians. Sono sempre stato un loro fan e vorrei giocarci ancora”, ha concluso il brasiliano.