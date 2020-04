Willian, l’agente: “Futuro? Tante speculazioni, ma non è il momento giusto per parlare di mercato…”

Il futuro di Willian sarà lontano dal Chelsea. Il brasiliano, come da lui stesso ammesso in una recente intervista, non ha infatti trovato l’accordo per il prolungare il proprio contratto con il club londinese, nel quale milita dal 2013. Sul giocatore hanno messo gli occhi numerosi club, tra i quali anche la Juventus di Maurizio Sarri. Del futuro del fantasista, a Sky Sports UK, ha parlato il suo agente Kia Joorabchian.

FUTURO – “In questo momento ci sono tante speculazioni, ma ancora non abbiamo parlato di trasferimenti o qualcosa di simile. In questo momento nessuno se la sente, nel mondo stanno succedendo cose molto più importanti”.