Willian lascia il Chelsea, ma resta a Londra: ecco la sua destinazione

E’ durato sette lunghi anni il rapporto tra Willian e il Chelsea. Un sodalizio che ha fruttato due Premier League vinte, rispettivamente nel 2015 sotto la gestione di José Mourinho e nel 2017 con Antonio Conte in panchina. Arrivato nel 2013 per una cifra vicina ai 37 milioni di euro, lascia i Blues a parametro zero, non avendo rinnovato il contratto con il club inglese. Tuttavia Willian non cambierà campionato e città.

DESTINAZIONE

E’ ufficiale anche il trasferimento all’Arsenal. I Gunners continuano a rinforzarsi acquistando giocatori dai rivali del Chelsea. Nell’estate 2015 fu la volta di Petr Cech. Nella scorsa annata, invece, toccò a David Luiz cambiare aria, passando dai Blues ai biancorossi. Willian sottoscriverà un accordo dalla durata triennale.