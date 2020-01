Wolverhampton, ecco Leonardo Campana: primo giocatore dell’Ecuador assistito da… Jorge Mendes

Leonardo Campana, giovane stella dell’Ecuador, sta per trasferirsi in Inghilterra. Il talento del Barcellona SC, protagonista con la maglia dell’Under 20 della propria Nazionale, dovrebbe accasarsi ad inizio settimana prossima alla corte del Wolverhampton.

Lo annunciano Marca e Sky Sport UK che sottolineano come ci sia grande attesa per l’arrivo del giocatore alla sua esperienza fuori dal proprio Paese. Un’operazione che passa alla cronaca anche per chi ha gestito l’affare, offero il potente agente Jorge Mendes. Il procuratore di stelle come Cristiano Ronaldo e Joao Felix, si è assicurato il campioncino che risulta essere il suo primo calciatore ecuadoriano assistito. Campana, classe 2000, è tra i profili più promettenti del panorama calcistico.