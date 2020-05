Yaya Touré al Vasco da Gama: la conferma dal… ‘quasi presidente’

Yaya Touré non smette. Il centrocampista, grandissimo protagonista negli anni di grandi vittorie, soprattutto con la maglia del Manchester City, non ha alcuna intenzione di fermarsi e, anzi, prosegue la sua grande carriera. Questa volta il classe 1983 andrà in Brasile dove ad attenderlo c’è il Vasco da Gama. Anche se dovrà essere rispettata una condizione affinché questo accada…

Yaya Touré, l’annuncio social

Si era parlato di Botafogo, ma alla fine la firma dovrebbe arrivare col Vasco da Gama. Brasile doveva essere e Brasile è stato. Yaya Touré è pronto all’avventura verdeoro dopo la parentesi cinese con il Qingdao Huanghai. Il talento ivoriano è stato annunciato dal candidato alla presidenza Leven Siano con un video messaggio su Instagram. Un annuncio particolare perché l’uomo, appunto, non è ancora il numero uno del club ma ha già comunicato quello che sarà il suo primo affare una volta vinte le elezioni. Il giocatore, nello stesso video messaggio ha confermato ringraziando per l’opportunità: “Voglio ringraziare Leven per avermi incluso nel suo progetto. Sono impaziente di vedere presto tutti i tifosi del Vasco. Forza Vasco!”.