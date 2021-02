Zabaleta e il futuro di Messi: “Juventus e Psg lo vogliono ma lui deve provare la Premier League e andare al Manchester City”

Quale futuro per Lionel Messi? Il 30 giugno si avvicina e il destino del numero 10 del Barcellona resta ancora un mistero. La Pulce è corteggiata da diversi top club del mondo e dovrà decidere ben presto se lasciare i blaugrana oppure rimanere. A provare a dare qualche consiglio al sei volte Pallone d’Oro è stato questa volta il suo connazionale Pablo Zabaleta che, parlando al Mirror, da buon ex Manchester City non poteva che spingere per una scelta a tinte Citizens.

GUARDIOLA CHIAMA MESSI AL CITY

Zabaleta: “Messi deve andare al Manchester City…”

L’ex calciatore del Manchester City e della nazionale argentina non ha dubbi su quella che potrebbe essere la scelta migliore per Messi: “Se dovesse decidere di lasciare il Barcellona e volesse giocare nel miglior campionato, beh, allora deve andare a giocare nella Premier League”, ha detto Zabaleta. “Penso che sia una cosa che possa interessargli decisamente. Perché ogni giocatori che conosco mi ha sempre chiesto come sia la Premier League. Leo gioca nella Liga da tantissimi anni e penso che provare il calcio inglese potrebbe davvero piacergli”.

E ancora: “Sono sicuro che anche club come Paris Saint-Germain e Juventus siamo ovviamente molto interessati a fargli firmare un contratto, ma credo che il Manchester City sarebbe il posto migliore dove andare dopo il Barcellona”. Cosa farà Messi? Vedremo se “ascolterà” il consiglio del connazionale…