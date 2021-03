Zabaleta ha la ricetta: “Se il Barcellona vuole tenere Messi deve… prendere Aguero”

Nel corso di un intervento sul canale Youtube di Ian Cheeseman Forever Blue, l’ex terzino del Manchester City Pablo Zabaleta ha voluto dire la sua sul futuro di due connazionali: Lionel Messi e Sergio Aguero per i quali, nelle ultime settimane, ci sono state tante voci di mercato.

Zabaleta: “Il Barcellona può convincere Messi prendendo Aguero”

“Uno dei motivi per il quale Messi può restare al Barcellona è che i catalani prendano… Sergio Aguero“, ha detto Zabaleta senza peli sulla lingua. “Pochi giorni fa è stato eletto il nuovo presidente e Laporta ha detto che farà di tutto per convincere Messi a restare. Fino a qualche settimana fa, sinceramente, vedevo Messi al Manchester City perché Sergio è lì e potrebbe essere un bene per Messi unirsi e lavorare con persone che conosce”.

“Quando le persone mi chiedono cosa ne penso, beh, dico che comunque è difficile perché cerco di pensare a cosa potrebbe essere meglio per una o per l’altra persona. Dobbiamo tutti rispettare e accettare le decisioni che prenderanno alla fine della stagione. Allo stesso tempo credo che anche per Messi, che ha trascorso tutta la sua vita al Barcellona, ​​sarebbe molto strano lasciare il Barca. Ci aspettiamo tutti che lo faccia come prima ci aspettavamo che restasse a vita al Barcellona. Nessuno si aspettava che il Barca potesse avere problemi con i pagamenti o altri grossi problemi fuori dal campo che avrebbero potuto far desiderare a Messi di lasciare il club e invece…”.