Zakaria saluta il Borussia Monchengladbach e club di A si muovono

Anche Zakaria, dice addio al Borussia Monchengladbach, dopo Ginter.

Dopo il post di addio al Borussia Monchengladbach, pubblicato ieri su Instagram dal difensore tedesco Matthias Ginter, oggi anche Denis Zakaria ha annunciato che a fine stagione andrà via a parametro zero dal club tedesco. A comunicare il mancato rinnovo del 25enne centrocampista svizzero, la stessa società con una nota ufficiale: “​Denis Zakaria ha informato il club della sua intenzione di partire in estate dopo cinque anni al Gladbach e anche Matthias Ginter lascerà il club a fine stagione. Abbiamo contattato i loro agenti prima di Natale e gli abbiamo confermato che avremmo programmato la prossima stagione senza di loro”. Per quanto riguarda Ginter si sono mossi già diversi club, tra cui anche l'Inter mentre per Zakaria ci aveva provato la scorsa estate la Roma assieme a diversi club di Premier League e per giugno ci stanno pensando anche Juventus e Borussia Dortmund, come colpo a parametro zero.