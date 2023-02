Zaniolo, colpo di scena sul mercato: la Turchia è una pista aperta

Potrebbe non essere ancora finita la sessione di mercato in casa Roma, almeno per quanto riguarda le uscite ed in particolare quella di Nicolò Zaniolo. Ormai separato in casa, il giocatore giallorosso sembra destinato alla rottura definitva con il club che per questa ragione valuta ogni opzione. In tal senso, il mercato turco, l'unico ancora aperto, potrebbe fornire una via d'uscita interessante sia per la società che per l'atleta stesso.