Zaniolo, il futuro è deciso: la scelta della Roma

Tornato a giocare dopo l’infortunio al ginocchio, Nicolò Zaniolo è stato protagonista anche di una rete nel 3-0 rifilato dalla sua Roma al Brescia. Il giovane centrocampista giallorosso si conferma tra i gioiellini italiani più forti del momento. Proprio per questo i rumors di mercato si susseguono anche se la squadra della capitale avrebbe già deciso il suo futuro.

Come riporta il Corriere dello Sport, la Roma vuole trattenere Zaniolo e lo stesso calciatore vuole restare in giallorosso. Nonostante l’interesse, spesso anche molto forte, di diversi club, tra cui la Juventus, il futuro del centrocampista classe ’99 sarebbe deciso, almeno per quanto riguarda quello prossimo. Infatti, la Roma, dopo l’ultimo confronto con Zaniolo, avrebbe deciso si seguire una linea piuttosto chiara: nessuna cessione in questa finestra di mercato. L’ad Guido Fienga ha già detto alla coppia Baldini-De Sanctis che questa estate tutti saranno sul mercato, tranne lui. Anche davanti ad una somma pari a 60 milioni, la squadra giallorossa farà muro pur di trattenere il talentino italiano. Risorse economiche saranno cercate altrove, magari da giocatori come Schick, Florenzi, Pastore, Perotti, Juan Jesus, Fazio, Karsdorp e Olsen.

