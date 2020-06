Zaniolo, la Juventus ci prova: Paratici e l’offerta alla Roma

Non è un segreto che Nicolò Zaniolo piaccia, e tanto, alla Juventus. Il centrocampista della Roma è tra gli obiettivi di mercato dei bianconeri tanto che la società di Torino si sarebbe già fatta avanti con un’offerta “ufficiosa”.

Secondo quanto riporta Tuttosport, venerdì scorso ci sarebbe stato un summit di mercato tra Paratici e Fienga, con quest’ultimo che avrebbe rifiutato l’offerta presentata dall’uomo mercato della Juventus. La Roma non pensa di cedere Zaniolo in questa fase e avrebbe fissato a 60 milioni di euro la valutazione del gioiello della Nazionale. Il patron Pallotta non escluderebbe l’inserimento di contropartite ma l’affare non è assolutamente facile. La cosa certa, però, è che a Juventus farà di tutto per assicurarsi il centrocampista e Paratici si prepara ad un nuovo assalto.