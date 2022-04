Zaniolo, la Juventus ha un piano per convincere la Roma…

Mossa di mercato dei bianconeri

Il nome di Nicolò Zaniolo è sempre caldissimo in tema calciomercato. Il centrocampista della Roma non ha dato personalmente segnali di addio ma resta certamente tra i candidati ad un'eventuale cessione, specie se non dovesse arrivare un ulteriore rinnovo di contratto rispetto all'attuale accordo.

Ecco perché la Juventus è attenta osservatrice e starebbe cercando di muoversi per trovare la formula giusta per chiudere l'affare e convincere il club giallorosso. Dalle ultime indiscrezioni, la Vecchia Signora avrebbe un piano ben preciso per portare Zaniolo a Torino. L'affare potrebbe essere progettato in stile "Locatelli", ovvero con la stessa formula che ha persmesso alla Juve di strappare il centrocampista al Sassuolo.